WKN: 864348 / ISIN: JP3853000002

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Horiba gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Horiba wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 270,10 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Horiba noch 325,71 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Horiba in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 102,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 101,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 876,25 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 799,44 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 332,81 Milliarden JPY, gegenüber 317,37 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

