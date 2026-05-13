Horiba Aktie
WKN: 864348 / ISIN: JP3853000002
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Horiba legt Quartalsergebnis vor
Horiba wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Horiba für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 194,20 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 193,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 71,88 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,79 Milliarden JPY aus.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1027,84 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 883,50 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 351,70 Milliarden JPY, gegenüber 333,08 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Horiba Ltd
|
13.05.26
|Ausblick: Horiba legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Horiba zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Horiba gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Horiba zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Horiba Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Horiba Ltd
|135,00
|3,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. Der US-Markt zeigt sich höher. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.