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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Horiba legt Quartalsergebnis vor

Horiba wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Horiba für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 194,20 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 193,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 71,88 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,79 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1027,84 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 883,50 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 351,70 Milliarden JPY, gegenüber 333,08 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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