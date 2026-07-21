Horizon Bancorp Aktie
WKN: 347443 / ISIN: US4404071049
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Horizon Bancorp (Ind stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Horizon Bancorp (Ind lädt am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,510 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 25,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 102,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,6 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 309,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 106,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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