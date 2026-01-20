Horizon Bancorp Aktie

Horizon Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 347443 / ISIN: US4404071049

20.01.2026 07:01:06

Ausblick: Horizon Bancorp (Ind zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horizon Bancorp (Ind wird am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,502 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 74,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie, gegenüber 0,800 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 277,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 359,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

