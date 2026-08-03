Ausblick: Horizon Technology Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Horizon Technology Finance wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,126 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Horizon Technology Finance im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65,59 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 105,5 Millionen USD, gegenüber 40,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at