Horizon Technology Finance Aktie
WKN DE: A1C8VS / ISIN: US44045A1025
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Horizon Technology Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Horizon Technology Finance wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,126 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Horizon Technology Finance im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 65,59 Prozent gesteigert.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,670 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 105,5 Millionen USD, gegenüber 40,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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