Ausblick: Hormel Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hormel Foods wird am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,354 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hormel Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,96 Milliarden USD – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hormel Foods 2,90 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,29 Milliarden USD, gegenüber 12,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at