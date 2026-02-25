Ausblick: Hormel Foods stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hormel Foods wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,99 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hormel Foods für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,07 Milliarden USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,47 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,39 Milliarden USD, gegenüber 12,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at