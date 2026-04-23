Ausblick: Hoshine Silicon Industry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hoshine Silicon Industry veröffentlicht am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Hoshine Silicon Industry im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,260 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,29 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,009 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,48 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 21,83 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 26,61 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at