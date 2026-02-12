Ausblick: HOSHIZAKI ELECTRIC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HOSHIZAKI ELECTRIC wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 52,03 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HOSHIZAKI ELECTRIC 46,28 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HOSHIZAKI ELECTRIC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 121,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 114,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 280,59 JPY, gegenüber 258,49 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 485,10 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 445,50 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at