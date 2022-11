Ausblick: HOSHIZAKI ELECTRIC präsentiert Quartalsergebnisse

HOSHIZAKI ELECTRIC lässt sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HOSHIZAKI ELECTRIC die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 37,42 JPY aus. Im letzten Jahr hatte HOSHIZAKI ELECTRIC einen Gewinn von 34,60 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 78,87 Milliarden JPY – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HOSHIZAKI ELECTRIC 71,36 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 165,55 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 149,68 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 300,54 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 274,42 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at