Ausblick: Hospitality Properties Trust Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hospitality Properties Trust Registered lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hospitality Properties Trust Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,245 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,280 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 481,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,485 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,86 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
