Ausblick: Hospitality Properties Trust Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hospitality Properties Trust Registered lässt sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hospitality Properties Trust Registered die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Hospitality Properties Trust Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Hospitality Properties Trust Registered mit einem Umsatz von insgesamt 499,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -0,941 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,86 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at