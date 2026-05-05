Hospitality Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A2PSPV / ISIN: US81761L1026
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hospitality Properties Trust Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hospitality Properties Trust Registered wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 20,07 Prozent auf 347,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 435,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,750 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,50 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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