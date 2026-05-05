Host Hotels & Resorts Aktie

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WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Host Hotels Resorts informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Host Hotels Resorts wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,357 USD aus. Im letzten Jahr hatte Host Hotels Resorts einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Host Hotels Resorts 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,59 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Host Hotels Resorts 1,59 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,06 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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