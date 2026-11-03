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Host Hotels & Resorts Aktie

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WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Host Hotels Resorts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Host Hotels Resorts äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,094 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,26 Prozent auf 1,36 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,14 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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