Ausblick: Host Hotels Resorts vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Host Hotels Resorts wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,186 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Host Hotels Resorts noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Host Hotels Resorts 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,50 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Host Hotels Resorts 1,43 Milliarden USD umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 0,990 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 6,01 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,68 Milliarden USD generiert worden waren.

