Ausblick: Host Hotels Resorts zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Host Hotels Resorts stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,340 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Host Hotels Resorts 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Host Hotels Resorts im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 6,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at