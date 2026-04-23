Hotel Shilla Aktie
WKN DE: A1CVPS / ISIN: KR7008771008
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hotel Shilla präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hotel Shilla wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -41,720 KRW aus. Im Vorjahresquartal waren -163,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,48 Prozent auf 1.044,46 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1963,00 KRW, wohingegen im Vorjahr noch -4566,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.904,82 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4.068,31 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
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