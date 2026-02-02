Hotel Shilla Aktie

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hotel Shilla präsentiert Quartalsergebnisse

Hotel Shilla lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1656,83 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hotel Shilla noch ein Verlust pro Aktie von -1690,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1.032,74 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 8,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hotel Shilla einen Umsatz von 947,81 Milliarden KRW eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4145,535 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1625,000 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 4.053,62 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3.947,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hotel Shilla Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Hotel Shilla Co Ltd

mehr Analysen
Hotel Shilla Co Ltd 46 200,00 0,76% Hotel Shilla Co Ltd

