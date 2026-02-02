Hotel Shilla Aktie

Hotel Shilla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CVPS / ISIN: KR7008771008

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hotel Shilla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hotel Shilla gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hotel Shilla im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1656,83 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1727,000 KRW je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.032,74 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 947,81 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4181,219 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1625,000 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4.052,91 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3.947,55 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hotel Shilla Co Ltd. Pfd Shs Non-Voting

Analysen zu Hotel Shilla Co Ltd. Pfd Shs Non-Voting

Aktien in diesem Artikel

Hotel Shilla Co Ltd. Pfd Shs Non-Voting 34 150,00 -1,01% Hotel Shilla Co Ltd. Pfd Shs Non-Voting

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

