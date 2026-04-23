Ausblick: Hotel Shilla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hotel Shilla gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -41,720 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 74,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -163,000 KRW je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.044,46 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 971,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1902,46 KRW, gegenüber -4566,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 3.900,92 Milliarden KRW im Vergleich zu 4.068,31 Milliarden KRW im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at