Ausblick: Houlihan Lokey A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Houlihan Lokey A wird sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,87 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Houlihan Lokey A 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 635,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Houlihan Lokey A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 697,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,82 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,72 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at