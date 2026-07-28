Ausblick: Houlihan Lokey A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Houlihan Lokey A wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,64 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Houlihan Lokey A noch 1,42 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 602,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 606,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at