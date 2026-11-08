House Foods Group Aktie
WKN: 853809 / ISIN: JP3765400001
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: House Foods Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
House Foods Group lädt am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 46,84 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,82 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 78,50 Milliarden JPY gegenüber 77,90 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 164,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 79,72 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 321,53 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 316,98 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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