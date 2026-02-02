House Foods Group Aktie
WKN: 853809 / ISIN: JP3765400001
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: House Foods Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
House Foods Group lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird House Foods Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,07 JPY gegenüber 70,45 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 88,40 Milliarden JPY gegenüber 84,39 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 139,94 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 131,86 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,90 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 315,42 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu House Foods Group Inc.
|
07:01
|Ausblick: House Foods Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: House Foods Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: House Foods Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: House Foods Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu House Foods Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|House Foods Group Inc.
|2 994,50
|0,32%