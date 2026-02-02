House Foods Group Aktie

House Foods Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853809 / ISIN: JP3765400001

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: House Foods Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

House Foods Group lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird House Foods Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,07 JPY gegenüber 70,45 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 88,40 Milliarden JPY gegenüber 84,39 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 139,94 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 131,86 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,90 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 315,42 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

House Foods Group Inc. 2 994,50 0,32% House Foods Group Inc.

