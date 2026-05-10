Ausblick: House Foods Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

House Foods Group gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -20,548 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei House Foods Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3,42 JPY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 74,54 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 113,35 JPY im Vergleich zu 131,86 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 319,05 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 315,42 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at