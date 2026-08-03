Ausblick: House Foods Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

House Foods Group wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 39,64 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 106,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 19,20 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll House Foods Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 75,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,27 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 193,81 JPY aus. Im Vorjahr waren 79,72 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 321,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 316,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at