House Foods Group Aktie
WKN: 853809 / ISIN: JP3765400001
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: House Foods Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
House Foods Group wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 39,64 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 106,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 19,20 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll House Foods Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 75,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,27 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 193,81 JPY aus. Im Vorjahr waren 79,72 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 321,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 316,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu House Foods Group Inc.
|
07:01
|Ausblick: House Foods Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: House Foods Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: House Foods Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)