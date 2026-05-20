Hovnanian Enterprise a Aktie
WKN DE: A2N69Z / ISIN: US4424874018
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hovnanian Enterprises A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hovnanian Enterprises A wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -2,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hovnanian Enterprises A in dem im April abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 626,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 686,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,990 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,66 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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