Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Howmet Aerospace gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Howmet Aerospace wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,24 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Howmet Aerospace ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.
Howmet Aerospace soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,06 USD aus. Im Vorjahr waren 3,71 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 9,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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