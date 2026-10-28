Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Howmet Aerospace stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Howmet Aerospace präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Howmet Aerospace im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,950 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 24,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,34 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,71 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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