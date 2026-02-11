Ausblick: Howmet Aerospace verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Howmet Aerospace wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,965 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Howmet Aerospace 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,12 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Howmet Aerospace 1,89 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,70 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 8,21 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at