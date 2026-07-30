Ausblick: HOYA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOYA präsentiert am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,55 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,94 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 6,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at