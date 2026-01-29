HOYA Aktie

HOYA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856625 / ISIN: JP3837800006

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: HOYA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HOYA wird am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 167,66 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 145,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 236,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 658,59 JPY, gegenüber 581,45 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 925,57 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 866,03 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

