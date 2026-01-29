HOYA Aktie
WKN: 856625 / ISIN: JP3837800006
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: HOYA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HOYA wird am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 167,66 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 145,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 236,50 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 658,59 JPY, gegenüber 581,45 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 925,57 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 866,03 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOYA CORP
|
29.01.26
|Ausblick: HOYA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: HOYA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: HOYA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: HOYA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu HOYA CORP
Aktien in diesem Artikel
|HOYA CORP
|140,85
|3,11%