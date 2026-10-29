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WKN DE: A0JDDF / ISIN: US4432511032

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: HOYA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HOYA lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HOYA 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,95 Prozent auf 1,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,30 USD je Aktie, gegenüber 4,94 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 6,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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