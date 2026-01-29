HOYA Aktie

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: HOYA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HOYA wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,53 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,81 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,96 Milliarden USD, gegenüber 5,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

