HOYA Aktie
WKN DE: A0JDDF / ISIN: US4432511032
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: HOYA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HOYA präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HOYA noch 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll HOYA 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,55 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HOYA 1,42 Milliarden USD umsetzen können.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,66 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,98 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,68 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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