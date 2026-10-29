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WKN: 856625 / ISIN: JP3837800006

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: HOYA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HOYA wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 202,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 161,95 JPY je Aktie erzielt worden.

HOYA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,53 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 834,11 JPY im Vergleich zu 743,93 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 1.050,12 Milliarden JPY, gegenüber 947,75 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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