Ausblick: HOYA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HOYA stellt am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 180,26 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,19 Prozent erhöht. Damals waren 151,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,85 Prozent auf 246,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HOYA noch 220,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 798,08 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 743,93 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 1.024,88 Milliarden JPY, gegenüber 947,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at