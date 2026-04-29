Ausblick: HOYA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HOYA wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 173,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 149,53 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,66 Prozent auf 242,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 733,26 JPY je Aktie, gegenüber 581,45 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 939,19 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 866,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at