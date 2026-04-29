Ausblick: Hoymiles Power Electronics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hoymiles Power Electronics A wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,39 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,800 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 42,50 Prozent auf 1,04 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 727,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,27 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,79 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,57 Milliarden CNY, gegenüber 1,98 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at