Ausblick: HP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HP wird am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,711 USD aus. Im letzten Jahr hatte HP einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll HP 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,99 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HP 13,05 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,87 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 55,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at