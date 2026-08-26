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WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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Experten im Fokus 26.08.2026 07:01:06

Ausblick: HP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

So sehen die Prognosen der Analysten für die HP-Bilanz aus.

HP lädt am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,664 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 57,75 Milliarden USD, gegenüber 55,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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