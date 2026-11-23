HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Vor Quartalszahlen
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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: HP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HP wird am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,748 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HP noch 0,840 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll HP 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,42 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HP 14,72 Milliarden USD umsetzen können.
16 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 59,84 Milliarden USD, gegenüber 55,33 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion Finanzen.net
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