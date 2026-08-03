HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924153 / ISIN: US4042804066

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: HSBC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HSBC lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 50,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,57 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 74,07 Milliarden USD, gegenüber 138,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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