WKN: 924153 / ISIN: US4042804066

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HSBC stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,60 USD aus. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,89 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,22 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 68,95 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 149,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) 72,50 -2,03% HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

