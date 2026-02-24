HSBC Holdings Aktie
WKN: 924153 / ISIN: US4042804066
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
HSBC stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,60 USD aus. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,89 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,22 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 68,95 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 149,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.01.26
|HSBC-Aktie im Minus: Rückzug aus Singapurer möglich (Dow Jones)
|
31.12.25
|HSBC-Ausblick 2026: So sollten Anleger das erste Quartal strategisch nutzen (finanzen.at)
|
03.12.25
|HSBC-Aktie gibt nach: Brendan Nelson steigt zum Chairman auf (Dow Jones)
|
28.10.25
|HSBC-Aktie steigt dennoch: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage schmälert Gewinn (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: HSBC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|HSBC-Aktie verliert: Milliarden wegen Madoff-Verstrickung zurückgestellt (Dow Jones)
Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|72,50
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.