Ausblick: HSBC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HSBC wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,444 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 GBP erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 18,66 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,82 Milliarden GBP erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,920 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 105,01 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at