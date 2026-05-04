Ausblick: HSBC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HSBC lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 47,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 35,45 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,60 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,06 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 73,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 138,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at