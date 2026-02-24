Ausblick: HSBC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von HSBC.

HSBC stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass HSBC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 GBP je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 16,98 Milliarden USD für HSBC, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 21,96 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu 0,980 GBP im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 68,79 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 116,60 Milliarden GBP.

Redaktion finanzen.at