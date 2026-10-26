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WKN: 924153 / ISIN: US4042804066

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: HSBC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HSBC veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,20 USD je Aktie gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 49,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 37,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,56 USD aus. Im Vorjahr waren 6,06 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 74,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 138,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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