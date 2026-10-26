HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Prognosen 26.10.2026 07:01:06

Ausblick: HSBC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: HSBC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HSBC legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

HSBC wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD gegenüber 0,210 GBP im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 18,98 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 27,98 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD im Vergleich zu 0,920 GBP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 74,80 Milliarden USD, gegenüber 105,01 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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