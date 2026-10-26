HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Prognosen
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: HSBC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HSBC wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD gegenüber 0,210 GBP im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 18,98 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 27,98 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD im Vergleich zu 0,920 GBP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 74,80 Milliarden USD, gegenüber 105,01 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
23.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|16,06
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.